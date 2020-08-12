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среда, 12 августа 2020 21:32

"Аталанта" – ПСЖ – 1:0 (Второй тайм)

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&quot;Аталанта&quot; – ПСЖ – 1:0 (Второй тайм)
Руслан Малиновский впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Фото Рейтер

Сегодня в Лиссабоне стартует "финал восьми" Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.

В первом четвертьфинале на "Эштадиу да Луш" "ПСЖ" сыграет с "Аталантой".

"Аталанта" демонстрировала невероятный футбол в июне, забивала по 5-6 мячей за матч. Однако в июле ее футбол потускнел. О форме французского суперклуба говорить трудно, потому что мерилом не могут быть два официальных матча, которые сыграл ПСЖ.

Букмекеры считают фаворитом поединка французов. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,02, на ничью - 3,75, а на триумф "Аталанты" - 3,40.

Сможет ли сегодня Руслан Малиновский помочь своему клубу выйти в исторический полуфинал? Сдержит команда Гасперини Неймара и его товарищей? Узнаем через два часа.

Тем временем стали известны стартовые составы команд. Наш земляк начнет игру в запасе. В парижан в запасе Мбаппе. Очевидно, он не до конца залечил полученную две недели назад травму.

"Аталанта": Спортьелло, Толо, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, где Роон, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Сапата.

ПСЖ: Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керера, Маркиньос, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабия, Эррера, Гуэй.

В Лиссабоне еще ярко светит солнце.

Игра началась!

2 мин. "Аталанта" начинает с безумного прессинга, но парижане пытаются им не уступать.

3 мин. Алехандро Гомес уже бил из удобной позиции, но Навас спас. И тут же Неймар вывалился в идеальный выход один на один, но не нашел ворота - мимо.

7 мин. Территориальное преимущество в бергамасков, но новых моментов нет.

10 мин. Эрреру сбили на подступах к штрафной, но Неймар бездарно разыграл штрафной.

11 мин. Хатебур бил с угла вратарской, но Навас потянул с девятки. А через минуту удар Кальдары снова отбил экс-голкипер "Реала". Мини-штурм от "Аталанты".

15 мин. Огрызнулись контратакой парижане, но заработали лишь аут.

18 мин. Неймар выбежал в контратаку и не смог отдать ни паса, ни удара. Вернее, пас был. Но пас в никуда.

21 мин. Удар Кальдары прямо в руки Навасу. Но и удар был не слишком сильный.

23 мин. Половину тайма сыграли команды, три момента имела "Аталанта" и один - ПСЖ. Но момент парижан стоит трех бергамасков.

27 мин. ГОЛ! Пашалич !!! С левой ноги в дальнюю девятку. Красота !!! 1:0.

28 мин. Разъяренный Неймар побежал забивать в ответ и имел шанс. Из-за пределов штрафной бил бразилец, но сантиметры отделили мяч и штангу.

34 мин. Успокоилась немного игра. Затишье перед бурей.

36 мин. Неймар. Вся опасность от него! Бил штрафной, но Спортьелло не зевает.

37 мин. Джимшити фолит на Икарди и получает желтую карточку.

40 мин. Просто дикий прессинг от итальянцев. Париж не может выйти в атаку несколько минут.

42 мин. Невероятная обрезка от Хатебура, Неймар выскакивает на ворота и бьет где-то в направлении Атлантического океана.

45 мин. Фройлер получает желтую. Перерыв.

46 мин. Начали второй тайм команды

48 мин. Угловой зарабатывает Где Роон. Бил Джимшити, но рикошет от Берната.

49 мин. Малиновский готовится выйти на поле! Наконец-то.

51 мин. Третья желтая карточка в "Аталанты". Де Роон фолит на Неймара.

53 мин. И тут же четвертая. Сапата за толчок.

54 мин. Бернат получает первую желтую в ПСЖ.

56 мин. Де Роон бабахнул в стиле Малиновского, но не попал. А Руслана до сих пор нет на поле.

57 мин. Вторая желтая у парижан. Эррера.

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