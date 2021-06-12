"Аталанта" покупает дорогого конкурента Малиновскому и Коваленко

Копмейнерс не впечатлил в матче против "Динамо"

Полузащитник "АЗ Алкмар" Тён Копмейнерс близок к переходу в "Аталанту". Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Бергамо предложил за 23-летнего нидерландского полузащитника € 15 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. При этом "Алкмар" хочет получить около € 20 млн. Сообщается, что "Аталанта" уже договорилась с игроком о контракте до 2026 года.

В прошедшем сезоне Копмейнерс провёл за "АЗ" 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16,5 млн.

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Копмейнерс играет центрального полузащитника. Он будет конкурентом украинским игрокам – Руслану Малиновскому и Виктору Коваленко. При этом перспективы Коваленко станут еще более туманными.