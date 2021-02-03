"Аталанта" не заявила Коваленко на Лигу чемпионов

Виктор Коваленко будет адаптироваться во внутреннем чемпионате. Фото "Аталанта"

"Аталанта" обновила свою заявку на поединки Лиги чемпионов, однако в нее не вошел полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко.

Вместо бывшего хавбека "Шахтера", клуб из Бергамо дозаявил хорвата Боско Сутало, который перебрался в Италию из Осиека. Также в заявку добавился Сам Ламмерс, перешедший из ПСВ. Об этом сообщает Tuttoatalanta.

Таким образом, Коваленко во второй половине сезона сможет выступать только в Серии А и Кубке Италии.

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В 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта", в которой также выступает еще один украинец Руслан Малиновский, встретится с мадридским "Реалом".