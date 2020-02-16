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воскресенье, 16 февраля 2020 08:49

"Аталанта" Малиновского победила "Рому" Фонсеки

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&quot;Аталанта&quot; Малиновского победила &quot;Рому&quot; Фонсеки
Жозе Паломино стал героем встречи. Сначала он подарил мяч Джеко, и тот открыл счет. А потом Паломино сравнял его в начале второго тайма.

"Аталанта" в матче 24-го тура Серии А обыграла дома "Рому" со счетом 2:1. Римляне ушли на перерыв в роли лидера благодаря голу Эдина Джеко на последней минуте первого тайма.
Однако во второй половине встречи "бергамаско" совершили камбэк - на 50-й минуте Жозе Паломино восстановил статус-кво, а через восемь минут Марио Пашалич красивым обводным ударом в дальнюю девятку принес команде Джан Пьеро Гасперини победу.

Руслан Малиновский вышел на поле на заключительные десять минут, поменяв Йосип Иличича. Украинец пытался обострять в атаке и даже заработал желтую карточку для Федерико Фасио, который сорвал проход Руслана. Об этом сообщает ТСН.

Благодаря победе над римлянами "Аталанта" с 45 очками закрепилась в зоне Лиги чемпионов, на четвертом месте.
Подопечные Паулу Фонсеки идут пятыми, в их активе 39 баллов.

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Следующие поединки оба клуба проведут в еврокубках. "Бергамаски" 19 февраля примут "Валенсию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а римляне 20 февраля на "Стадио Олимпико" встретятся в первой дуэли 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Гентом".

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