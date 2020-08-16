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"Аталанта" хочет приобрести россиянина на позицию Малиновского

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&quot;Аталанта&quot; хочет приобрести россиянина на позицию Малиновского
Алексей Миранчук является одной из крупнейших звезд в российском футболе. Фото: ФК "Локомотив"

Итальянский "Аталанта" заинтересована в услугах игрока сборной России и московского "Локомотива" Алексея Мирончука.

Представители команд проведут встречу 17 августа и будет попытаются договориться о трансфере футболиста в итальянскую Серию А, сообщает Sport Mediaset.

За россиянина "Аталанте" придется заплатить около 15 млн евро. Также клуба придется добавить сюда и бонусную систему. "Локомотив" не против продать игрока, потому что у него контракт действует еще на один сезон.

Миранчук действует на позиции центрального полузащитника и может стать конкурентом, или заменой игроку сборной Украины Руслану Малиновскому.

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В прошлом сезоне Алексей Миранчук провел 32 матча за "Локомотив", в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. В услугах россиянина также заинтересованы "Ювентус" и "Милан".

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Дата
16
августа

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