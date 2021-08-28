"Аталанта" хочет купить лидера "Шахтера"

Манор Соломон 2 года играет за "Шахтер". Фото: "Шахтар"

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон интересен итальянской "Аталанте". Об этом сообщает итальянский журналист.

Клуб из Бергамо, где выступает украинец Руслан Малиновский, еще год назад предложил горнякам €15 миллионов за 22-летнего израильтянина, сейчас же предложение увеличено до € 20 миллионов.

Однако донецкий клуб запросил за хавбека € 30 миллионов, из-за чего переговоры усложнились.

Соломон в начале 2019 года за € 6 миллионов перешел в "Шахтер" из "Маккаби" Петах-Тиква, сейчас Тransfermarkt оценивает его в € 20 миллионов.

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За это время футболист забил 19 голов и сделал 9 голевых передач в 87 матчах за украинский клуб, в том числе 1 мяч и 1 результативную передачу в 7 встречах текущего сезона. Также на его счету 3 гола в 19 матчах за сборную Израиля.