Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Даяна Ястремская проводит удачную репетицию перед открытым чемпионатом Австралии. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Донну Векич в четвертьфинале турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Для победы над представительницей Хорватии второй ракетке Украины нужны были час и 9 минут, в течение которых Даяна подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейков, пишет "Спортарена"

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В полуфинале Ястремская сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси, которая в своем четвертьфинальном матче прошла чемпионку Уимблдона Симону Халеп.