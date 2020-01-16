Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Донну Векич в четвертьфинале турнира WTA в австралийской Аделаиде.
Для победы над представительницей Хорватии второй ракетке Украины нужны были час и 9 минут, в течение которых Даяна подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейков, пишет "Спортарена"
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В полуфинале Ястремская сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси, которая в своем четвертьфинальном матче прошла чемпионку Уимблдона Симону Халеп.
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