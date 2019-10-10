В четвертьфинале турнира в Китае Ястремская сыграет против россиянки. Фото: рейтер

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах победив китаянку Пен Шуай.

Об этом сообщает "Спортарена".

Украинка выиграла обе партии, реализовав по два брейка в каждой из них и отдав сопернице шесть геймов.

В начале недели 19-летняя украинка установила личный рекорд, поднявшись на 23-е место в мировом рейтинге WTA.

WTA. Тяньцзинь (Китай). Второй раунд

Пен Шуай (Китай) - Даяна Ястремская (Украина) 0: 2 (2: 6, 4: 6)

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В следующем раунде Ястремская встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая вышла в четвертьфинал из-за отказа своей соперницы проводить матч.