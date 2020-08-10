Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге.
Украинская теннисистка отказалась от игры 1-го тура против румынки Ирины Бегу, сообщает sport.ua.
Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Ястремская обратилась за помощью к стоматологам.
Теперь единственной украинкой на турнире в Праге будет Марта Костюк, которая смогла пройти в основную сетку соревнований по квалификации.
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В текущем мировом рейтинге теннисисток Даяна Ястремская занимает 25-е место.
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