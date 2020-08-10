Даяна Ястремская не сможет сыграть в Чехии из-за проблем со здоровьем. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге.

Украинская теннисистка отказалась от игры 1-го тура против румынки Ирины Бегу, сообщает sport.ua.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Ястремская обратилась за помощью к стоматологам.

Теперь единственной украинкой на турнире в Праге будет Марта Костюк, которая смогла пройти в основную сетку соревнований по квалификации.

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В текущем мировом рейтинге теннисисток Даяна Ястремская занимает 25-е место.