Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Китае

Ястремская ничего не смогла противопоставить Квитовой

Даяна Ястремская проиграла в двух сетах Петре Квитовой и завершила выступления на турнире в китайском Ухане на стадии четвертьфинала.

Чешская соперница в целом была лучше украинки по всем ключевым показателям. Существенных провалов в каком-то отрезке матча не было. Просто Квитова сыграла сильнее.

Даяна Ястремская (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 2:6, 4:6

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В полуфинале Петра сыграет с победительницей пары Элина Свитолина — Элиссон Риск, которые сыграют также сегодня.