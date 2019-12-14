Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 году в Украине

Даяна Ястремская завершила сезон на 22 месте в мировом рейтинге. Фото: рейтер

В Киеве состоялся торжественный вечер Федерации тенниса Украины, на котором вручили индивидуальные награды по итогам 2019 года.

Игроком года назвали 19-летнюю Даяну Ястремскую, которая опередила боль именитую Элину Свитолину.

В номинации Юниор года лучшей стала Дарья Снигур. Она выиграла юниорский Wimbledon и стала финалисткой юниорского Итогового турнира.

Командой года стала сборная Украины среди юношей до 16 лет, в которую вошли Вячеслав Белинский, Михаил Моссур и Илья Максимчук, сообщает "24 канал"

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В 2019 теннисистка Даяна Ястремская выиграла два титула и установила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на двадцать второе место.