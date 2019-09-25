Ястремская победила вторую ракетку мира

Даяна снова улучшит свои позиции в рейтинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 рейтинга WTA) обыграла вторую "ракетку" мира Плишкова из Чехии в третьем круге турнира WTA в Ухане (Китай) с призовым фондом 2 млн 828 тыс долл.

Результат сегодняшней встречи четвертьфинала - 6:1, 6:4. Об этом сообщает Укринформ.

Поединок длился 1 час 6 минут.

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В 1/4 финала Ястремская встретится с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия, 7) - Слоун Стивенс (США, 15).