Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде

Ястремская в двух сетах победила Азаренко

Украинка Даяна Ястремская в двух сетах одолела бывшую первую "ракетку" мира, белоруску Викторию Азаренко.

Первый сет Ястремская начала очень ударно - она ​​вела со счетом 5: 1, но совершенно невероятным образом потеряла это преимущество. Азаренко смогла сравнять счет, вот только концовка первой партии все равно осталась за Даяной, которая в итоге выиграла со счетом 7:5.

Вторая партия началась в равной борьбе - соперницы методично брали гейм за гейм на своей подаче, но Ястремская выдала ударную концовку, что позволило ей вновь торжествовать с аналогичным счетом 7:5.

Торонто. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) - 7: 5, 7: 5

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В третьем круге Ястремская соревноваться против американки Софии Кенин (№29 WTA), которая выбила из борьбы первую "ракетку" мира Эшли Барти.