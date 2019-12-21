Артета сразу замечает слабые стороны соперника

Руководство лондонского "Арсенала" назначило испанского специалисту Микеля Артету главным тренером клуба. До этого бывший капитан "Арсенала" работал помощником в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Микель Артета - баск, который почти никогда не играл ни в Испании, ни в стране басков. Почти, потому что сезон он отыграл за "Реал Сосьедад".

Всю карьеру Микель играл в Британии. В юном возрасте - за "Рейнджерс", с которым выиграл все титулы в Шотландии. Попытка объединиться в одной команде с другом детства и соседом Хаби Алонсо ни к чему не привела. Артета уехал в Сан-Себастьян, а Алонсо - оттуда в "Ливерпуль". Когда в следующем году Микель все же приехал играть в Ливерпуль, то не в красную его часть, а в синюю - в "Эвертон". В 2011 его в 29-летнем возрасте его покупает "Арсенал", где Микель завершает карьеру в статусе капитана клуба. В тот же 2016 уходит в "Манчестер Сити" помощником Гвардиолы.

"Трибуна" пыталась угадать, какой из него получится тренер.

У Артеты совсем нет опыта работы главным тренером, но еще времен его игровой карьеры все знали, что станет хорошим менеджером.

Даже в прощальном интервью Микеля читались слова человека, который смотрит на футбол не как футболист, а как тренер:

Чтобы играть в этом клубе, нужно быть лучшим на своей позиции. Когда ты перестаешь соответствовать этому статусу, ты больше не заслуживаешь места в составе. Играя за такой клуб, нельзя реализовывать себя на 8 из 10. Всегда нужно быть 10 из 10"

Артета сразу заявил о планах. Он готовился к тренерской роли всю жизнь:

"Мне всегда нравилось наблюдать за другими тренерами, разбираться в их решениях, анализировать стили игры. Я занимался этим долгое время. Для меня это не в новинку".

Когда испанец в 2016 году завершил карьеру, за него сразу же начали бороться лучшие клубы АПЛ. Например, в него очень верил Маурисио Почеттино – он играл с молодым Артетой в "ПСЖ", а потом настойчиво звал в свой тренерский штаб.

"Я его очень люблю. И очень им горжусь. Он обязательно станет исключительным тренером", – говорил Почеттино.

Микель давал много интервью о тренерских взглядах. Мы собрали лучшие выдержки и подкрепили их словами тех, кто работал с Артетой.

"У меня простая философия. Я хочу страсти и веселья. Я не принимаю футбол, в котором все основано на сопернике. Мы должны диктовать игру, забирать инициативу и доставлять радость людям, которые на нас смотрят".

У Артеты совсем нет опыта работы главным тренером, но еще времен его игровой карьеры все знали, что станет хорошим менеджером

"У тебя может быть свое видение системы, но ты должен подстраивать его под игроков, которые у тебя есть. Насколько быстро твое нападение, как техничны твои игроки, на какие риски ты можешь пойти – и какие игроки готовы взять риск на себя".

"Ты не можешь всегда играть одинаково. Могу быть разные способы достичь цели. Ты должен смотреть, как ты можешь навредить любому, против кого играешь. Есть что-то, что им не нравится? Хорошо, тогда мы заставим их делать это постоянно".

Если верить Гвардиоле, у Микеля талант делать жизнь соперника максимально трудной.

"Артете всего 37, но у него уже огромный опыт работы со звездными игроками. Он очень помог мне – с самого первого дня. У него исключительное отношение к работе. А еще у Микеля настоящий талант анализировать вещи, предвосхищать события и находить решения", – рассказывал Гвардиола.

Еще Пеп говорил, что Артета идеально знаком с каждым возможным соперником. А каталонский журналист Мартин Перарнау считает, что подсказки Микеля по ходу матча приводят к голам.



"В субботу (речь о начале сезона-2018/19) "Сити" забил второй гол "Арсеналу", а Пеп обнял Артету. Все потому что Микель подсказал Менди не подавать верхом, а откатывать назад. Так Бен и сделал – это сразу привело к голу".

Микель хочет, чтобы его игроки развивались. И делали все для того, чтобы стать лучше.

"Важна твоя культура, насколько ты в себя веришь, на какие жертвы готов пойти. И то, насколько ты хочешь достичь максимума. Важно не то, насколько ты хорош сейчас. А то, каким ты можешь стать".

Он помогал партнерам становиться лучше, когда еще был игроком. Но и футболисты "Сити" тоже отмечают вклад Артеты в их индивидуальный прогресс:

"Несмотря на то, что я крайний защитник, а он полузащитник, Артета всегда находит очень точные слова, чтобы дать мне полезный совет, поэтому мне кажется, что из него получится отличный тренер", – считает Эктор Бельерин.

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Каталонский журналист Мартин Перарнау считает, что подсказки Микеля по ходу матча приводят к голам

"Меня всегда спрашивают о тренировках у Пепа Гвардиолы. Но многому я научился у Микеля Артеты. У нас прекрасные отношения. Он всегда говорит правильные вещи. Он наблюдает за мной во время тренировок, а потом говорит свои соображения", – говорил Лерой Сане.

Журналист The Athletic Сэм Ли (специализируется на "Ман Сити") писал, что прогресс Зинченко – результат работы помощника главного тренера. Он много работал с украинцем индивидуально.

Еще две хороших цитаты от Артеты. Обе – про вещи, которых сейчас так не хватает "Арсеналу": отдачи и зрелости.

"Зрелость заключается в понимании того, что необходимо делать в каждый конкретный момент игры. Если игрок недостаточно зрел, то у него, как правило, куча энергии, но он расходует ее на вещи, в которых команда на самом деле не нуждается. Зрелость же – это понимание того, как расходовать энергию. Умение принимать хорошие решения быстро".

"Я требую, чтобы ты на 120% отдавался общей цели. Если нет – ты не сыграешь за мою команду. Если у нас есть время веселиться – я буду в первых рядах. Но отдаваться работе все равно важнее".

В конце предоставим слово Арсену Венгеру. Он говорил о том, что Микель будет хорошим сменщиком еще полтора года назад – когда уходил сам.

"У него есть все качества, чтобы справиться с это работой. Он был лидером, хорошо знаком с ценностями клуба, был капитаном. У него есть страсть к игре. Самое главное для любого клуба, чтобы люди в нем придерживались ценностей, которые определяют этот клуб".

Всего за "Арсенал" Артета сыграл 150 матчей, забил 16 мячей, отдал 8 голевых передач и выиграл два Кубка Англии.