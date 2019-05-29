"Арсенал" забил "Челси" на один мяч больше

Команды обменялись победами в чемпионате

"Челси" и "Арсенал", которые сегодня встретятся в финальном матче Лиги Европы, который пройдет в Баку, ранее поделили очки в чемпионате Англии.

Игра первого круга проходила на "Стэмфорд Бридж". Счет уже на 9 минуте открыл "аристократ" Родригес после великолепного паса с фланга и удара в одно касание.

А еще через 11 минут "Челси" удвоил преимущество. После прохода по левому флангу, Мората вышел в центр штрафной и протолкнул мяч мимо Чеха.

В полузащитников "Арсенала" в тот день прекрасно выходили рейды флангами и острые передачи в центр. Но вместо завершающего точного удара, нападающие никак не могли попасть в ворота с нескольких метров. Одну из таких возможностей упустил Мхитарян. Однако он исправился уже на 37 минуте, когда точно и сильно пробил с 20 метров точно в угол ворот.

"Арсенал" зажал "Челси", но упустил 3 момента, когда форварды не попадали в ворота с нескольких метров.

Еще через 4 минуты Ивобу наконец удалось замкнуть фланговый прострел Мхитаряна и счет стал ничейный - 2:2.

"Арсенал" зажал "Челси", но упустил 3 момента, когда форварды не попадали в ворота с нескольких метров.

Как следует реализовывать свои шансы гостям показал Маркос Алонсо на 81 минуте. Его удар стал решающим в матче - 3:2 тяжелая победа "Челси".

Матч второго круга играли в январе, накануне масштабной игровой кризиса, охватила "Челси". "Арсенал" выиграл без особых приключений. Сначала Ляказетт получил мяч на углу вратарской гостей, развернулся и точно пробил в ближний угол. Впоследствии еще один француз - Косельны удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме подопечные Унаи Эмери спокойно довели матч до победы - 2:0.

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В чемпионате Англии "Челси" с 72 баллами занял третье место, а "Арсенал" был пятым - 70 очков.