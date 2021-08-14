"Арсенал" провалился в первом туре чемпионата Англии

"Брентфорд" ярко дебютировал в Премьер-лиге. Фото: Reuters

Вчера, 13 августа, стартовал розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли "Брентфорд" и "Арсенал".

На 22-й минуте встречи игрок "Брентфорда" Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги.

Хавбек "Брентфорда" Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника "Арсенала" Чемберса и забил мяч в ближний нижний угол.

Затем хозяева поля забили второй гол.

Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нёргор и чётким ударом направил мяч в ворота – 2:0.

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"Брентфорд" является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. "Арсенал" занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.