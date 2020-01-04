"Арсенал" отказался продавать "Роме" Мхитаряна

Генрих Мхитарян значительную часть карьеры провел в Украине, выступая за "Металлург" и "Шахтер"

Рома сделала предложение лондонскому Арсеналу о выкупе контракта Генриха Мхитаряна но получила отказ. 30-летний полузащитник пока не имеет регулярного места в составе команды Паулу Фонсеки.

"Канониры" отказались отпускать футболиста за 10 миллионов евро, но готовы продолжать переговоры с римлянами. В нынешнем сезоне в активе Мхитаряна 8 матчей и 3 забитых мяча в футболке "джалоросси". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, а действующий контракта Мхитаряна с Арсеналом истекает в 2022 году. Сообщает footballua.tv



Команда Паулу Фонсеки провела рождественские каникулы в числе лучших команд Серии А. После 17 туров "волки" имеют в активе 35 баллов, отставая от лидирующего Интера на семь пунктов.

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5 января Рома на своем поле примет Торино в первом матче календарного 2020 года.