"Арсенал" определился с новым главным тренером

Аллегри после отставки с "Ювентуса" находится без работы. Фото: рейтер

Лондонский "Арсенал" после отставки Унаи Эмери начал поиски нового главного тренера. На тренерское кресло "канониров" претендует Массимилиано Аллегри.

"Skysports" сообщает, что между "Арсеналом" и Аллегри уже был контакт по работе. По информации издания, 52 летний итальянец отвечает всем требованиям руководства лондонцев, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" хочет за Тете 50 миллионов евро

Массимилиано Аллегри работал в "Кальяри", "Милане" 2014 до 2019 года возглавлял "Ювентус". С туринским клубом он 5 подряд раз выиграл чемпионат Италии, дважды Суперкубок Италии и 4 раза национальный кубок. Летом тренер оставил туринскую команду и находится без работы.