Арсен Венгер трогательно поблагодарил юного фаната

В воскресенье состоялся последний матч "Арсенала" на домашней арене - "Эмирейтс". После матча состоялась прощальная церемония. Арсен Венгер отличился трогательным поступком.

"Арсен Венгер попрощался с болельщиками" Арсенала ": в воскресенье был его последний матч на "Эмирейтс".

Там были баннеры о 22 годах вместе, футболки для каждого зрителя и эмоциональная прощальная речь. Но лучший момент связан с галстуком.

Парень пришел на "Эмирейтс" с плакатом "Арсен, можете, пожалуйста, подарить мне ваш галстук?", Арсен его заметил и выполнил детскую мечту.

Постарайтесь не плакать", - рассказывает sports.ru.

Автор: sports.ru Венгер подарид фанату свой галстук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карьера Арсена Венгера - чем запомнится француз

После игры "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал", наставник манчестерцев Жозе Моуриньо трогательно попрощался с коллегой из "Арсенала", а зрители устроили овации.