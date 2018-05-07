Арсен Венгер трогательно поблагодарил юного фаната

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 324
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2160
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7965
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1224
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1377
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 234
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7317
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3348
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
11
6
12
4
18
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Видео
Все видео
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 4680
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2016
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4608
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6138
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 2610
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 15:16

Арсен Венгер трогательно поблагодарил юного фаната

1 Комментировать

В воскресенье состоялся последний матч "Арсенала" на домашней арене - "Эмирейтс". После матча состоялась прощальная церемония. Арсен Венгер отличился трогательным поступком.

"Арсен Венгер попрощался с болельщиками" Арсенала ": в воскресенье был его последний матч на "Эмирейтс".

Там были баннеры о 22 годах вместе, футболки для каждого зрителя и эмоциональная прощальная речь. Но лучший момент связан с галстуком.

Парень пришел на "Эмирейтс" с плакатом "Арсен, можете, пожалуйста, подарить мне ваш галстук?", Арсен его заметил и выполнил детскую мечту.

Постарайтесь не плакать", - рассказывает sports.ru.

Автор: sports.ru
  Венгер подарид фанату свой галстук
Венгер подарид фанату свой галстук

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карьера Арсена Венгера - чем запомнится француз

После игры "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал", наставник манчестерцев Жозе Моуриньо трогательно попрощался с коллегой из "Арсенала", а зрители устроили овации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арсен Венгер трогательно поблагодарил юного фаната». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Подписали акт о капитуляции

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 46694
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 31933
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 30026
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 23474
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 23387
Больше всего комментируют
23
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
10
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
Голосов: 2572
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua