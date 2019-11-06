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среда, 06 ноября 2019 12:13

Ярославский хочет вернуть себе "Металлист"

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Ярославский хочет вернуть себе &quot;Металлист&quot;
Александр Ярославский продал "Металлист" в конце 2012 года. Фото: из открытых источников

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский заявил о том, что продолжает заниматься темой футбола и возможного возвращения харьковского "Металлиста". Об этом сообщает "Спортарена".

"Футбол не закрытым тема для меня. Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее как бы "уйти", а сейчас ей пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого.

"Металист1925"? Я не знаю такого "Металлиста", я знаю один "Металлист", который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины " - сказал Ярославсикй

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Ярославский владел "Металистом" с 2005 по 2012 год. С 2006 по 2011 Металлист занимал третьи места в УПЛ при Ярославском, а в чемпионате 2012/13 поднялся на вторую строчку. В 2012-м ярославский продал Металлист Сергей Курченко.У июле 2016 ФК Металлист был исключен из УПЛ за долги, после чего на его базе Курченко создал СК Металлист, который в это время года занял последнее место в чемпионате Харьковской области, а затем прекратил существование.

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