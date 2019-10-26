"Ярмоленко заплатили семь миллионов. Это нонсенс" – Луческу

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1485
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6561
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6120
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40428
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1152
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3357
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5580
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7578
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 54
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
суббота, 26 октября 2019 17:16

"Ярмоленко заплатили семь миллионов. Это нонсенс" – Луческу

  Комментировать
&quot;Ярмоленко заплатили семь миллионов. Это нонсенс&quot; – Луческу
Луческу говорит, что не вернется в Украину

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу рассказал "Вацо Live" о своем наиболее принципиальном сопернике в Украине.

"Динамо" - сильная команда, но им не хватает продуманной концепции развития. В 2016 году клуб потерял Мбокани, Велозу, Беланду, Ленса, Виду, Драговича и Антунеша. Одним махом они потеряли всех. В "Динамо" не было компетентной команды, способной что-то противопоставить "Шахтеру". У нас все было по-другому, "- сообщает сайт Sportanalytic.com.

Руководство "Динамо" ошиблось в том, что трансферы были невероятно дорогими. Для того, чтобы выиграть два чемпионства подряд, им пришлось подписывать долгосрочный контракт с Ярмоленко на семь миллионов. Это нонсенс, так не делается. Очевидно, что это не нравилось игрокам внутри команды ", - считает Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фонсека уничтожил Коваленко и не оставил после себя ничего" – Луческу

Мирча Луческу 8 раз выигрывал с "Шахтером" чемпионат Украины и один раз - Кубок УЕФА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ярмоленко заплатили семь миллионов. Это нонсенс" – Луческу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 36920
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 32526
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 31771
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 30843
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 24201
Спорт
Давно не было. Украинский шахматист стал чемпионом мира
Давно не было. Украинский шахматист стал чемпионом мира Просмотров: 396
"Фонсека уничтожил Коваленко и не оставил после себя ничего" – Луческу
"Фонсека уничтожил Коваленко и не оставил после себя ничего" – Луческу Просмотров: 432
Ребров рассказал, почему ушел из "Динамо"
Ребров рассказал, почему ушел из "Динамо" Просмотров: 414
"Со мной Зинченко ждала бы отличная карьера" – Луческу
"Со мной Зинченко ждала бы отличная карьера" – Луческу Просмотров: 387
Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"
Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией" Просмотров: 387
Больше всего комментируют
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
1
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Голосов: 315
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua