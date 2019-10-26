"Ярмоленко заплатили семь миллионов. Это нонсенс" – Луческу

Луческу говорит, что не вернется в Украину

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу рассказал "Вацо Live" о своем наиболее принципиальном сопернике в Украине.

"Динамо" - сильная команда, но им не хватает продуманной концепции развития. В 2016 году клуб потерял Мбокани, Велозу, Беланду, Ленса, Виду, Драговича и Антунеша. Одним махом они потеряли всех. В "Динамо" не было компетентной команды, способной что-то противопоставить "Шахтеру". У нас все было по-другому, "- сообщает сайт Sportanalytic.com.

Руководство "Динамо" ошиблось в том, что трансферы были невероятно дорогими. Для того, чтобы выиграть два чемпионства подряд, им пришлось подписывать долгосрочный контракт с Ярмоленко на семь миллионов. Это нонсенс, так не делается. Очевидно, что это не нравилось игрокам внутри команды ", - считает Луческу.

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Мирча Луческу 8 раз выигрывал с "Шахтером" чемпионат Украины и один раз - Кубок УЕФА.