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суббота, 23 января 2021 20:12

Ярмоленко забил впервые с сентября

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Ярмоленко забил впервые с сентября
Андрей Ярмоленко забил второй мяч в сезоне. Фото Титтер "Вест Хэм"

Украинский хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Англии с "Донкастером".

На 32-й минуте украинец забил гол, получив пас от Саида Бенрахма. Сообщает "Трибуна".

Андрей забил за лондонский клуб впервые с 22 сентября прошлого года. Тогда он дважды поразил ворота "Халла" (5:1) в Кубке лиги.

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В этом сезоне АПЛ Ярмоленко не забил ни разу, он принял участие в 11 матчах и в среднем проводил на поле 26 минут.

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