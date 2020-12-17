Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Фото: twitter.com/westham

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые вышел на поле после выздоровления от коронавируса.

Ярмоленко сыграл 10 мин. матча 13-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Украинец вышел в конце игры на замену, но не смог помочь одержать победу. Команды не выявили сильнейшего - 1: 1.

Полузащитник заразился коронавирусом во время пребывания в лагере сборной Украины в начале ноября. Последний раз футболист играл за "Вест Хэм" 31 октября против "Ливерпуля".

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.