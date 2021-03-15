Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко восстановился после травмы.

Украинец возобновил тренировки в составе "Вест Хема", сообщает официальный сайт "молотобойцев".

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9 февраля Ярмоленко повредил связки колена в матче против "МЮ" в Кубке Англии.

В матче 28-го тура чемпионата Анголии "Вест Хэм" в гостях уступил "Манчестер Юнайтед" - 0:1. Ярмоленко не попал в заявку своей команды.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. В этом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.

"Молотобойцы" находятся на 5-м месте. В следующем туре команда Ярмоленко сыграет против "Арсенала".

22 марта сборная Украины начнет подготовку к старту квалификации к Кубку мира-2022. Ярмоленко попал в расширенный список игроков национальной команды.