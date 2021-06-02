Ярмоленко в России не будет – агент

Ярмоленко не будет играть в России.Фото: Reuters

Агент полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий в комментарии zbirna.com заявил, что его клиент не перейдет в российский клуб.

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться", - сказал Шаблий.

Ранее сайт westhamfans.org опубликовал сомнительный слух, что "Вест Хэм" хочет включить Ярмоленко в сделку по покупке хавбека "Спартака" Алекса Крала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборники "поздравили" Миколенко яйцами и мукой

Андрей Ярмоленко травмировался в начале года. В мае он вернулся к тренировкам и вышел на замену на несколько минут. Главный тренер Украины Андрей Шевченко включил полузащитника в окончательную заявку на Евро.