Ярмоленко травмировался и пропустит месяц

Андрея Ярмоленко могут продать в зимнеее межсезонье. Руководство клуба недовольно украинцем

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит три-четыре недели.

Украинец повредил приводящую поверхность бедра и почти на месяц выбыл из строя. В этот период команда проведет пять матчей. Об этом сообщает Х-спорт.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 поединках АПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 1 ассист. На его счету – решающий мяч сборной Украины в ворота сборной Португалии (2:1)

Минувший сезон Ярмоленко почти полностью пропустил из-за травмы.

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Руководство "Вест Хэма" недовольно украинцем и готово продать его в зимнее окно.