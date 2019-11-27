Ярмоленко снялся в детском ролике

Ярмоленко во второй раз будет встречать Рождество в Лондоне

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко снялся в душевном рождественском видео своей команды.

С помощью ролика пресс-служба "молотобойцев" напоминает болельщикам, что они могут приобрести товары с фирменной атрибутикой клуба накануне Рождества - одежда, сувениры и многое другое можно найти в четырех официальных магазинах или онлайн.

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Ярмоленко перебрался в Лондон с дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.