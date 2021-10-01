Ярмоленко провалил матч Лиги Европы

 
Ексклюзивы
1/5
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 333
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 333
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1368
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 531
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 225
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 279
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 657
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2511
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1602
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 459
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Урок от Моуриньо: почему "Рома" разгромила "Зарю"
Урок от Моуриньо: почему "Рома" разгромила "Зарю"
Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго
Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго
Фантастический Роналду и поражение действующего победителя: результаты матчей второго тура Лиги чемпионов
Фантастический Роналду и поражение действующего победителя: результаты матчей второго тура Лиги чемпионов
Интервью
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 144
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 333
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3483
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 252
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 09:15

Ярмоленко провалил матч Лиги Европы

  Комментировать
Ярмоленко провалил матч Лиги Европы
Андрей Ярмоленко четвертый сезон играет в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Лидер сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко провел слабый матч в Лиге Европы.

Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч второго тура Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Рапидом", сообщает WhoScored.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы

Украинскому вингеру поставили только 6,6 балла. Это четвертый с конца показатель в команде.

Ярмоленко вышел в стартовом составе. Отыграл 75 ​​мин., но результативными действиями не отметился.

"Вест Хэм" победил "Рапид" - 2:0 - и возглавляет свою группу в Лиге Европы, имея две победы в двух матчах.

В третьем-четвертом турах ЛЕ "Вест Хэм" сыграет против "Генка".

В АПЛ "молотобойцы" занимают седьмое место отставая от лидера "Ливерпуля" на четыре очка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярмоленко провалил матч Лиги Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 17361
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8307
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 8019
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 4851
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 3987
Спорт
"Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию" - Кличко
"Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию" - Кличко
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго Просмотров: 27
Моуриньо прокомментировал разгром "Зари"
Моуриньо прокомментировал разгром "Зари" Просмотров: 153
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
 Просмотров: 549
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 145
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть