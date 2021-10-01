Ярмоленко провалил матч Лиги Европы

Лидер сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко провел слабый матч в Лиге Европы.
Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч второго тура Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Рапидом", сообщает WhoScored.com.
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Украинскому вингеру поставили только 6,6 балла. Это четвертый с конца показатель в команде.
Ярмоленко вышел в стартовом составе. Отыграл 75 мин., но результативными действиями не отметился.
"Вест Хэм" победил "Рапид" - 2:0 - и возглавляет свою группу в Лиге Европы, имея две победы в двух матчах.
В третьем-четвертом турах ЛЕ "Вест Хэм" сыграет против "Генка".
В АПЛ "молотобойцы" занимают седьмое место отставая от лидера "Ливерпуля" на четыре очка.
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