Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно обыграть "Челси"

Ярмоленко сыграл против "Челси" почти 20 минут. Фото: рейтер

"Вест Хэм" неожиданно обыграл "Челси" в матче 14-го тура чемпионата Англии 1: 0

"Молотобойцы" вполне привычно для таких матчей играли вторым номером, но в атаке были не так слабы, особенно если смотреть на эффективность ударов. "Челси" 15 раз пробил в сторону ворот, но лишь трижды попал в ворота. А "Вест Гем" каждый раз из четырех попал в ворота.

По-настоящему убойных моментов у команды Франка Лэмпарда не было. Чего не скажешь о "Вест Хэм" во втором тайме. Гости "Стамфорд Бридж" смогли открыть счет сначала первого тайма благодаря отличному голу Аарона Крессуела, сообщает "Спортарена"

Был и второй гол, но Маркос Антонио в этом моменте подыграл себе рукой и арбитр отменил гол.

Андрей Ярмоленко вышел на 73-й минуте вместо Фелипе Андерсона. Но на тот момент "молотобойцам" нужно было больше сдерживать соперника, чем идти вперед.

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После семи матчей без побед "Вест Хэм" наконец выиграл. В тот момент, когда казалось, что судьба Пеллегрини уже определена.