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суббота, 14 декабря 2019 22:27

Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу в АПЛ

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Ярмоленко помог &quot;Вест Хэму&quot; одержать победу в АПЛ
Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" последние 20 минут игры. Фото: рейтер

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях сумел победить "Саутгемптон" 1: 0.

Победу гостям принес Себастьен Галлер, который отличился в конце первого тайма. Во второй половине встречи "Вест Хэм" имел еще несколько моментов для взятия ворот, но не сумел реализовать их.

Украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 73-й минуте вместо Роберта Снодграсса и мог забить, но пробил над перекладиной, пишет "Спортарена"

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После этой игры "Вест Хэм" набрал 19 очков и переместился на 15 место.

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