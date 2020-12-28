Ярмоленко помог "Вест Хема" добыть ничью

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко ведал голевой пас в матче АПЛ.
В 15-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм" в домашнем матче не смог победить "Брайтон" - 2:2.
Гости открыли счет в конце первого тайма. "Вест" Хэм "отдыхал в начале второй половины игры. Ярмоленко вышел на замену и отдал голевой пас на Бена Джонсона. Затем команды еще обменялись забитыми мячами.
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Команда Андрея Ярмоленко идет на 10-й позиции в АПЛ. В следующем туре "Вест Хэм" 29 декабря сыграет с "Саутгемптоном".
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