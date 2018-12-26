Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы

Ярмоленко получил травму в матче против Тоттенхэма

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко показал, как проходит его восстановление после травмы.

Футболист показал своим подписчикам в Instagram видео, где он перепасовуеться верховыми передачами с другим мужчиной. Учитывая, что правая нога Андрея пока недееспособна, Ярмоленко делал это сидя.

Интересно, что именно партнер Ярмоленко допустил ошибку и первым уронил мяч на землю.

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Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку после травмы, и отметил, что он ценит такое внимание к себе.