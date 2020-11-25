Ярмоленко не собирается переезжать в Турцию

Агент хавбека "Вест Хэма" 31-летнего Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи о том, что форвард сборной Украины планирует расторгнуть контракт с клубом ради перехода в "Фенербахче".
"Это – фейк", сообщает "ТаТоТаке" со ссылкой на агента футболиста.
Также отмечается, что у футболиста нет никаких мыслей о смене команды, в том числе на турецкую, до истечения контракта.
Кроме того, агент подтвердил, что контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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В нынешнем году Ярмоленко сыграл в английской Премьер-лиге 5 матчей и голов не забивал.
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