Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"

В 19-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм" в домашних стенах проиграл "Саутгемптону" -2:3.

"Святые" первыми открыли счет в матче в начале первого тайма – отличился Мохамед Эльюнусси. Сразу после перерыва "молотобойцы" забили ответный мяч усилиями Микейла Антонио.

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Джеймс Уорд-Проуз снова вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Затем в составе "Вест Хема" свой гол забил Саид Бенрахма, а победу "Саутгемптона" принес точный удар Яна Беднарека на 70-й минуте.

Украинский полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко вышел на поле на 81 мин. но результативными действиями отличиться не смог.

После этого матча "Саутгемптон" набрал 20 очков и переместился на 14 место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" опустился на шестую позицию.

В следующем матче "молотобойцы" сыграют в гостях против "Уотфорда".