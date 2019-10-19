"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини

Команда Пеллегрини скатилась на 10 место в турнирной таблице

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини подытожил выступление своей команды в матче 9 тура АПЛ против "Эвертона". "Вест Хэм" уступил - 0:2

Об этом пишет "Футбол-24"



"Мы разочарованы, ведь надеялись на хорошее выступление в этой тяжелой игре, на стадионе, который действительно есть непростым для нас. Мы знали о сложной позиции "Эвертона", понимали, что они будут бороться за каждый клочок поля. Они показали хорошую игру, а нам нужно прилагать больше усилий.



Ярмоленко сыграл два матча за сборную, поэтому я решил, что третья тяжелая игра за неделю - это было бы слишком много для него. Мы оставили его на скамейке в первые 45 минут, но я не думаю, что отсутствие Андрея - причина нашего поражения сегодня.

Я не доволен действиями своих игроков, но дальше у нас две игры дома, в которых мы попытаемся улучшить результаты", - цитирует Мануэля Пеллегрини ВВС.

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После поражения от "Эвертона" "молотки" опустились на десятую строчку АПЛ - 12 очков в девяти турах.