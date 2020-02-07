"Ярмоленко готовится к возвращению" - тренер "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко находится на финальной стадии восстановления. Фото: Reuters

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес ожидает возвращения вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко после травмы в ближайшее время.

"Многие игроки начинают набирать форму и вскоре смогут выйти на поле. Фелипе Андерсон тренируется несколько дней, а Андрей Ярмоленко активно работает и готовится к возвращению в игру. Можно сказать, травмированных скоро почти не будет", - цитирует тренера sport.ua.

Ярмоленко находится вне игры из-за травмы, начиная с середины декабря.

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"Вест Хэм" находится в зоне вылета АПЛ и в следующем туре сыграет против "Манчестер Сити". Ярмоленко в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил 3 гола.