Ярмоленка назвали лучшим игроком матча с "Манчестер Юнайтед"

Ярмоленко прогрессирует накануне матчей сборной

Портал WhoScored оценил игроков матча 6-го тура АПЛ "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед" — 2:0.

Об этом пишет "Трибуна"

Хавбек хозяев Андрей Ярмоленко получил оценку 8.0. Больше нет ни у кого, но столько же у Аарона Крессуэлла.

29-летний украинец за 89 проведенных минут на поле нанес 3 удара в створ, один из которых оказался голом. Также футболист совершил 51 касание мяча, отдал 32 точные из 38 передач (84%), выиграл одну верховую дуэль и один раз потерял мяч.

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Ярмоленко в текущем сезоне забил два гола в пяти матчах за лондонский клуб.