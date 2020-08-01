Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки

Мириам Уро-Ниле - очень красивая и яркая украинская баскетболистка.

25-летняя Мириам центровая сборной Украины и французского клуба "Ско-Баскет".

Кроме спортивных талантов, девушка отличается особой красотой и сексуальностью. Девушка активно ведет свой Instagram, в котором часто публикует "горячие" фото.

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Настя Каменских продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Певица выложила в Instagram черно-белое фото с прогулки на яхте с американским флагом.