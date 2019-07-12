Аргентинский голкипер парировал пенальти ценой жизни

Рамон Корнель умер после того, как мяч попал ему в грудь

Аргентинский вратарь Рамон Корнель умер во время матча.

Трагедия случилась во время матча Северной региональной футбольной лиги в провинции Санта-Фе, сообщает ABC.es.

17-летний голкипер Рамон Исмаэль Корнель умер во время матча. Инцидент произошел после того, как юный футболист отбил грудью пенальти. После сейва Рамон на радостях побежал в свою команду, но внезапно рухнул на газон.

Вратаря сразу госпитализировали, но по дороге к больнице он скончался.

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