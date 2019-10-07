Аргентинский футболист разбился на вечеринке, выпав с 6 этажа

В Буэнос-Айресе погиб игрок мексиканского "Атланте" Есекиель Эсперон.
Об этом пишет "Футбол 24".
Футболист находился на вечеринке, вышел на балкон с друзьями и оперся на перила, но они оказались незакрепленными.
После падения с шестого этажа 23-летний Эсперон был доставлен в одну из больниц аргентинской столицы, но спасти его так и не удалось, сообщает "The Sun".
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Есикель Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе "Олл Бойз". Затем он выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский "Атланте".
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