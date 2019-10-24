Яремчук забил за "Гент" в Лиге Европы

Яремчук забивает едва ли не в каждой игре

Украинский форвард Роман Яремчук снова отличился забитым мячом.

На этот раз игрок сборной Украины забил за свой клуб - бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".

Немцы забили два мяча на лучшем стадионе Бельгии в течение первых 20 минут. Однако на 41 минуте Роман Яремчук решился на дальний удар, который стал неожиданностью для голкипера.

Таким образом - 1:2 после первого тайма.

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Это был 11 гол Романа за "Гент" в этом сезоне