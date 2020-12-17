Яремчук вошел в список лучших бомбардиров Гента

Яремчук забил 11 мячей в сезоне. Фото "Гент"

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук забил 49-й гол за клуб. Вчера украинский нападающий "Гента" отметился голом в матче против "Васланд-Беверена" в 18-м туре чемпионата Бельгии.

Это позволило ему подняться на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Гента". Сообщает "Трибуна".

Следующий в рейтинге – Эрик Вискал, который забил 57 мячей.

Лучшие бомбардиры "Гента":

1. Морис Виллемс – 185 голов;

2. Эрик Ламберт – 121;

3. Фредерик Шавес д'Агилар – 113;

4. Жорж де Спа – 97;

5. Йозеф Ван Лой – 90;

6. Норберт Ван Хаффель – 67;

7. Аад Кудиджзер – 66;

8. Леон де Конинк – 61;

9. Эрик Вискал – 57;

10. Роман Яремчук – 49.

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После очередной победы в чемпионате Бельгии "Гент" поднялся на 10-е место в турнирной таблице.