Яремчук снова забивает в чемпионате Бельгии

Яремчук не оставил шансов вратарю. Фото "Гент"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук открыл счет в матче 26 тура чемпионата Бельгии, в котором "Гент" принимает "Мускрон".

Голевую атаку на 29-ой минуте начал еще один украинец Роман Безус. Он удачно развернулся и отдал мяч на правый фланг. Оттуда последовал прострел в район 11-метровой отметки. Роману Яремчуку дали принять пас, развернуться и неотразимо пробить в правый от вратаря угол ворот – 1:0.

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Это был одиннадцатый гол Романа Яремчука в 20 матчах чемпионата Бельгии.