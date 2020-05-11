Яремчук рассказал, в какой команде хочет продолжить карьеру

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: Reuters

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими планами на будущее.

Летом 2019 Яремчук мог оказаться в Серии А в составе "Ромы". Но трансфер так и не состоялся.

"Наверное, своей игрой я заслужил обратить на себя внимание. Если ты хорошо играешь, это нормально. Не хотелось бы, чтобы это было как-то периодически.

Нужно много работать и тренироваться, чтобы сделать большой шаг в карьере. Где бы мне хотелось попробовать свои силы? Сейчас у меня нет мыслей об уходе из "Гента". Я пережил травму и сейчас для меня самое главное - вернуть свои кондиции. Как только наберу форму, можно будет думать о переходе в какой-то топ-чемпионат ", - сказал Яремчук в эфире программы "Великий футбол"

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В текущем сезоне Роман Яремчук сыграл в 30 матчах за "Гент", в которых забил 17 мячей и отдал 4 асистты.