Яремчук получил нового тренера

Ласло Болони имеет большой опыт тренерской работы. Фото: ldh.be

Румынский тренер 67-летний Ласло Болони стал новым наставником "Гента".

Болони подписан контракт с бельгийским клубом на 2 сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В составе "Гента" выступают сразу три игрока сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Румынский специалист ранее тренировал "Антверпен", "Аль-Иттихад", "Аль-Хор", ПАОК, "Ланс", "Аль-Вахда", "Стандард", "Аль-Джазира", "Монако", "Ренн", "Спортинг", "Нанси" и сборную Румынии.

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После неудачного старта сезона "Гент" уволил с поста главного тренера Йессо Торупа, хотя в прошлом сезоне он вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов.