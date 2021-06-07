Яремчук переживает, что не может реализовать моменты – Шевченко

Андрей Шевченко на мажорной ноте закончил подготовку к Евро. Фото: UA-Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу на сборной Кипра (4:0) в преддверии старта Евро-2020.

— Я доволен. Думаю, что сегодня такая свежая игра получилась. Ребята уже начинают получше выглядеть. Мы убрали нагрузки, где-то появилась свежесть.

Хорошее перемещение по полю, осмысленные действия в атаке, опять реализация, конечно, хромает. Думаю, в матчах Евро столько создавать мы не будем, поэтому нужно улучшать реализацию. У Яремчука есть моменты. Я знаю его характер, он переживает, когда не получается забить, поэтому дали ему такую возможность сегодня. Партнеры по команде тоже это понимают, наверное.

Мы делали замены, те ребята, которые вышли – освежили игру. Я пытался сегодня дать всем сыграть, матч это позволял. У нас есть несколько травмированных игроков, поэтому мне нужно было понять, какие есть варианты. Как можем перестроиться, кого можем поставить, поэтому сегодня решили дать возможность Забарному сыграть правого защитника.

Я считаю, что он сыграл хорошо. Без брака. Это одна из опций в будущем для нас, – сказал Шевченко.

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Сборная Украины победила сегодня команду Кипра в товарищеском матче – 4:0. Это была последняя репетиция перед Евро. Накануне сборная Украины переиграла команду Северной Ирландии – 1:0.