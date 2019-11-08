Яремчук отметился очередным голом за "Гент"

Роман Яремчук забил "Вольфсбургу" 3 мяча в двух матчах. Фото: ФК "Гент"

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук забил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга". Счет игры - 3: 1 в пользу бельгийцев, сообщает "Спортарена"

В начале второго тайма Яремчук ударом с полета из-за пределов штрафной сравнял счет в матче. Для украинца это уже третий гол в ворота "Вольфсбурга" в нынешнем сезоне. В предыдущем поединке против немецкой команды Роман оформил дубль.

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Роман Яремчук в текущем сезоне провел за "Гент" 20 матчей, забив 14 голов и отдав 3 результативные передачи.