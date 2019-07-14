Яремчук отличился дублем в контрольной игре

Яремчук забивает в каждой игре

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук сделал дубль в контрольном матче против "Сент-Трюйдена" (2:4).

Яремчук забил на 26-й и 62-й минутах. Второй гол форвард забил с пенальти – пишет "Трибуна".

Участие в матче также принимал Роман Безус, он вышел в старте и был заменен на 63-й минуте.

Игорь Пластун также вышел в старте, был заменен на 81-й минуте.

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Ранее Яремчук забивал в контрольных матчах с "Арисом", "Диккелвенне" и "Мерелбеке".