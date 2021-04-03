Яремчук может перейти в "Шахтер"

Роман Яремчук забил за сборную Казахстану. Фото: "Гент"

Нападающий "Гента" и воспитанник киевского "Динамо" Роман Яремчук может перейти в донецкий "Шахтер". Сам Роман не отбрасывает такую возможность.

"Почему нет? Никто же не знает, как сложится жизнь. Для меня переход в "Шахтер" не табу. Меня же "Динамо", можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало на мне деньги. Я считаю "Шахтер" топ-клубом Европы. Посмотрим.

У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине, чтобы доказать. Но на данный момент моя карьера развивается иначе", – сказал Яремчук.

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В нынешнем чемпионате Бельгии Яремчук забил 15 мячей, а в матче сборных Украины и Казахстана Роман забил свой 7 мяч за сборную Украины. Недавно тренер итальянской "Ромы" Пауло Фонсека заявил, что его клуб не интересуется Яремчуком.