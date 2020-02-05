Яремчук имел предложение из Англии

Роман Яремчук уехал в Бельгию из киевского "Динамо". Фот из открытых источников

Ведущий "Циганик Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал о травме форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука. Из-за повреждения он пропустит около трех месяцев сезона.

"Начиная с осени, Яремчука беспокоил голеностоп. Врачи команды говорили, что это можно лечить терапевтическим методом. На уколах он отыграл полсезона. У него были предложения о других клубов. Задача "Гента" – продать футболиста, когда он на пике.

В конце сезона Яремчук почувствовал, что больше не может тренироваться. Он поехал консультироваться до других врачей, достаточно известных в Украине. Ему провели обследование. Если он продолжил бы играть дальше, о Евро-2020 можно было бы забыть.

После этого он поговорил с Андреем Шевченко, тот очень рассчитывает на Яремчука на Евро-2020. Поэтому решили делать операцию. Нужно было почистить хрящ, никаких серьезных проблем с голеностопом и ахиллом нет.

У него были предложения из АПЛ, Ла Лиги, серии А, некоторые клубы интересовались. Но из-за операции решили, что ближайшие полгода он проведет в "Генте". 5 марта он должен начать беговую работу", – сказал Цыганык.

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В нынешнем чемпионате Бельгии Роман Яремчук сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей.